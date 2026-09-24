Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковний календар на жовтень 2026: коли Покрова, святого Дмитра та апостола Луки
Жовтень дарує вірянам низку особливих релігійних дат та важливих молитовних днів.
У жовтні 2026 року православна церква відзначає одне з найшанованіших великих свят — Покрову Пресвятої Богородиці, а також вшановує пам’ять святих апостолів, євангеліста Луки та великомученика Димитрія.
Повний календар православних свят на жовтень 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.
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Церковні свята у жовтні 2026 року
- 1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.
- 2 жовтня — день пам’яті священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та преподобного Андрія.
- 3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта.
- 4 жовтня — священномученика Єротея, єпископа Афінського.
- 5 жовтня — святої мучениці Харитини.
- 6 жовтня — святого апостола Фоми (Томи).
- 7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха.
- 8 жовтня — преподобної Пелагії.
- 9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєва.
- 10 жовтня — святих мучеників Євлампія та Євлампії.
- 11 жовтня — преподобного Теофана Нікейського.
- 12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха, Андроніка та преподобного Косми.
- 13 жовтня — мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки.
- 14 жовтня — преподобної Параскеви Сербської (Терновської).
- 15 жовтня — преподобних Євтимія та Лукіяна.
- 16 жовтня — святого мученика Лонгіна, сотника.
- 17 жовтня — преподобномученика Андрія Критського.
- 18 жовтня — день святого апостола і євангеліста Луки.
- 19 жовтня — священномученика Теодора Ромжі.
- 20 жовтня — святого великомученика Артемія.
- 21 жовтня — преподобного Іларіона Великого.
- 22 жовтня — святителя Аверкія, єпископа Єрапольського.
- 23 жовтня — святого апостола Якова, брата Господнього.
- 24 жовтня — святих мучеників Арети та інших.
- 25 жовтня — мучеників Маркіяна та Мартирія.
- 26 жовтня — день святого великомученика Димитрія Мироточця (Дмитрів день).
- 27 жовтня — мученика Нестора та святих мучениць Капітоліни і Єротіїди.
- 28 жовтня — мучеників Терентія і Неоніли, а також Параскеви Іконійської.
- 29 жовтня — преподобних Анастасії та Аврамія Ростовського.
- 30 жовтня — святих мучеників Зиновія та Зиновії.
- 31 жовтня — день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших.
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