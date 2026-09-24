Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині священника, який загинув унаслідок нападу в бенедиктинському жіночому монастирі в польському місті Ярослав, та всім, хто від нього постраждав. Він підтвердив, що підозрюваним у нападі є громадянин України.

Про це глава держави повідомив у четвер, 24 вересня.

Зеленський засудив напад українця на монастир у Польщі

– Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом… Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин, – написав Зеленський.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напад на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Подкарпатського воєводства, внаслідок якого загинув священнослужитель, потребує рішучої реакції держави.

Зараз дивляться

– З болем сприйняв звістку про смерть священика, який став жертвою жорстокого нападу в Ярославському абатстві… Перед обличчям таких актів держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно у забезпеченні дотримання закону. Принципи та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні, – написав Навроцький.

Він висловив співчуття близьким загиблого та всій спільноті абатства, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.

– Сьогоднішній напад вразив нас усіх і вимагає рішучої реакції держави. Я очікую, що відповідні служби швидко й ретельно з’ясують усі обставини цієї трагедії. Завдання держави – забезпечити безпеку своїх громадян, – наголосив польський президент.

Що відомо про напад на монастир у Ярославі

Як пише RMF24, 24 вересня близько 9:30 за місцевим часом поліція польського міста Ярослав отримала повідомлення про напад чоловіка з ножем на території абатства сестер-бенедиктинок.

Коли правоохоронці прибули на місце події, там перебували п’ятеро поранених – жінка та четверо чоловіків, серед яких троє священників.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Наразі відомо, що один зі священників помер, ще двоє перебувають у важкому стані.

У ході слідчих дій поліція затримала 31-річного українця, якого підозрюють у скоєнні нападу. У нього вилучили ніж.

За інформацією очевидців, напад стався в реколекційному центрі монастиря. Чоловік скористався моментом, коли ворота абатства залишалися відчиненими після візиту групи молоді, та зайшов усередину будівлі.

За версією однієї з черниць монастиря, нападник атакував випадкових людей.

Жодна дитина, яка перебувала в абатстві або дитячому садку на його території під час інциденту, не постраждала.

Польські поліція та прокуратура встановлюють усі обставини події.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.