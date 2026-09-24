Шоковані цим злом: Зеленський відреагував на напад українця в монастирі в Польщі
- Володимир Зеленський підтвердив, що підозрюваний у нападі в польському монастирі є громадянином України.
- Унаслідок нападу в місті Ярослав загинув священник, ще четверо людей отримали поранення.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині священника, який загинув унаслідок нападу в бенедиктинському жіночому монастирі в польському місті Ярослав, та всім, хто від нього постраждав. Він підтвердив, що підозрюваним у нападі є громадянин України.
Про це глава держави повідомив у четвер, 24 вересня.
Зеленський засудив напад українця на монастир у Польщі
– Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом… Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин, – написав Зеленський.
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напад на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Подкарпатського воєводства, внаслідок якого загинув священнослужитель, потребує рішучої реакції держави.
– З болем сприйняв звістку про смерть священика, який став жертвою жорстокого нападу в Ярославському абатстві… Перед обличчям таких актів держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно у забезпеченні дотримання закону. Принципи та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні, – написав Навроцький.
Він висловив співчуття близьким загиблого та всій спільноті абатства, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.
– Сьогоднішній напад вразив нас усіх і вимагає рішучої реакції держави. Я очікую, що відповідні служби швидко й ретельно з’ясують усі обставини цієї трагедії. Завдання держави – забезпечити безпеку своїх громадян, – наголосив польський президент.
Що відомо про напад на монастир у Ярославі
Як пише RMF24, 24 вересня близько 9:30 за місцевим часом поліція польського міста Ярослав отримала повідомлення про напад чоловіка з ножем на території абатства сестер-бенедиктинок.
Коли правоохоронці прибули на місце події, там перебували п’ятеро поранених – жінка та четверо чоловіків, серед яких троє священників.
Усіх постраждалих доправили до лікарні. Наразі відомо, що один зі священників помер, ще двоє перебувають у важкому стані.
У ході слідчих дій поліція затримала 31-річного українця, якого підозрюють у скоєнні нападу. У нього вилучили ніж.
За інформацією очевидців, напад стався в реколекційному центрі монастиря. Чоловік скористався моментом, коли ворота абатства залишалися відчиненими після візиту групи молоді, та зайшов усередину будівлі.
За версією однієї з черниць монастиря, нападник атакував випадкових людей.
Жодна дитина, яка перебувала в абатстві або дитячому садку на його території під час інциденту, не постраждала.
Польські поліція та прокуратура встановлюють усі обставини події.