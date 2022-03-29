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Потрібно зупинити Путіна та не допустити помилок минулого – очільниця МЗС Британії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Потрібно зупинити Путіна та не допустити помилок минулого – очільниця МЗС Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс засудила війська Путіна за викрадення мирних жителів України до Росії, назвавши такі дії огидною тактикою. Центр прав людини ZMINA ідентифікував десятки викрадених людей, а тисячі громадян депортували до РФ.

Президент Росії Володимир Путін не може захопити Україну та вдається до відчайдушних заходів, викрадаючи невинних мирних жителів України, наголосила Трасс.

– Путін продовжує використовувати огидну тактику проти українського народу, зокрема, викрадення невинних мирних жителів. Він не досягає своїх цілей та вдається до відчайдушних заходів. Путін повинен провалитися в Україні, – переконана вона.

Очільниця МЗС Британії вважає, що Путін несерйозно ставиться до переговорів України та Росії.

– Путін досі безпідставно бомбить невинних громадян на всій території України, тому нам потрібно зробити більше, щоб він програв. Ми змусимо його подумати ще раз, – додала Трасс.

Вона переконана, що потрібно не лише зупинити Путіна в Україні, але й дивитися на довгострокову перспективу. Необхідно забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не завершилися продажем України чи повторенням помилок минулого.

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Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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