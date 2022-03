Потрібно зупинити Путіна та не допустити помилок минулого – очільниця МЗС Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс засудила війська Путіна за викрадення мирних жителів України до Росії, назвавши такі дії огидною тактикою. Центр прав людини ZMINA ідентифікував десятки викрадених людей, а тисячі громадян депортували до РФ.

Президент Росії Володимир Путін не може захопити Україну та вдається до відчайдушних заходів, викрадаючи невинних мирних жителів України, наголосила Трасс.

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.

He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.

Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P

