У Європейському Союзі в рамках узгодження шостого пакету санкцій проти країни-агресора Росії хочуть звільнити три держави ЄС від нафтового ембарго до 2024 року.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Саме ембарго на російську нафту стало каменем спотикання під час підготовки чергового пакету санкцій проти РФ через повномасштабну війну в Україні. За інформацією журналістів, ембарго стало проблемою для Угорщини, Словаччини, Болгарії та Чехії.

Згідно з пропозицією Єврокомісії щодо шостого пакету антиросійських санкцій, відмова від нафти з РФ мала бути поетапною. Постачання сирої нафти з Росії пропонувалося зупинити протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця 2022 року.

Виняток хотіли зробити для Угорщини та Словаччини: їм планували дозволити імпорт російської нафти до кінця 2023 року (тобто на рік довше, аніж решті країн ЄС). Однак така пропозиція ці країни не задовольнила.

Як зазначає Bloomberg, щоб зняти розбіжності щодо санкцій, в Євросоюзі вирішили запропонувати Угорщині та Словаччині можливість зберегти імпорт російської нафти до кінця 2024 року (тобто ще на рік), а Чехії – до червня 2024 року.

Решта держав-членів Євросоюзі повинні будуть відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця поточного року, як від початку пропонувалося. Імпорт сирої нафти пропонується припинити через шість місяців, а нафтопродуктів – через вісім місяців.

Зараз дивляться

Раніше в п’ятницю прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти початкової пропозиції Євросоюзу щодо ембарго на російську нафту. За твердженням Орбана, це рівнозначно скиданню “ядерної бомби” на економіку Угорщини. Він вимагає п’ятирічного винятку для своєї країни.

– Якщо Єврокомісія наполягатиме на прийнятті своєї пропозиції, їй доведеться нести повну відповідальність за історичний провал у процесі європейської інтеграції, – зазначав Орбан цього тижня в листі, адресованому очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як наголошує Bloomberg, Угорщина, Словаччина та Чехія дуже залежать від російської нафти, але на ці країни припадає відносно невелика частка загального імпорту Євросоюзу з РФ.

Згідно з планом Євросоюзу, в разі схвалення шостого пакету санкцій цим трьом країнам буде заборонено продавати імпортовану з РФ нафту іншим державам. Європейським компаніям та приватним особам хочуть заборонити надавати судна та послуги (наприклад, страхування), необхідні для транспортування російської нафти до третіх країн.

За словами джерел Bloomberg, такий крок набуде чинності протягом трьох місяців після ухвалення нових санкцій.

За оцінками Урсули фон дер Ляєн, досягнути єдності щодо нафтового ембарго непросто, і це може зайняти “кілька днів”. Водночас очільниця Єврокомісії впевнена, що угода зрештою буде досягнута.

Сьогодні посли країн ЄС повинні обговорити нові пропозиції щодо нафтового ембарго. Очікується, що переговори будуть складними і триватимуть увесь день.

Як відомо, інші пропозиції Євросоюзу щодо нових антиросійських санкцій передбачають виключення ще кількох російських банків з міжнародної платіжної системи SWIFT (зокрема, Сбербанку) та обмеження на купівлю нерухомості в ЄС для російських юридичних і фізичних осіб.

Крім того, в ЄС розглядають можливість запровадження санкцій проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка тісно пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним (ЗМІ публікували інформацію, що вона має дітей від господаря Кремля). Є інформація і про можливі санкції проти глави РПЦ патріарха Кіріла, який активно підтримав Кремль та повномасштабну війну проти України.