Травень, 29 в 22:09

Посли Європейського Союзу продовжуватимуть обговорювати шостий пакет санкцій проти Російської Федерації із забороною на російську нафту у понеділок, 29 травня. Про це з посиланням на джерела повідомляють як українські, так і іноземні журналісти.

– Сьогодні посли ЄС не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці, – пише брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

Тим часом, Інтерфакс-Україна з посиланням на високопоставленого європейського дипломата також повідомляє, що станом на 29 травня посли країн-членів ЄС згоди не досягли згоди щодо чергових санкцій.

– Сьогодні ми зібралися на засідання Комітету постійних представників, робота ще продовжується. Завтра ми матимемо більше ясності, – стверджує дипломат.

Також європейський чиновник додав, що наразі в ЄС “намагаються знайти шлях, як застосувати заборону на нафту, яка надходить із Росії”.

Зараз дивляться

– Я думаю, що з того, що я бачив під час засідання, є бажання всіх держав-членів працювати над цією забороною. Питання стосується того, як врахувати національні особливості, специфіку – деякі держави-члени більш вразливі, ніж інші, через географічну ситуацію. Це дуже технічне питання, тож ми продовжимо завтра вранці, – пояснив він.

Нагадаємо, Франція, що головує в ЄС, запропонувала в шостому пакеті санкцій ввести заборону на російську нафту, що поставляється морським шляхом, що складе 2/3 від усього імпорту, але не ту, яка надходить трубопроводами.

Раніше стало відомо, що Угорщина виступила проти заборони російської нафти. Вона аргументувала свою позицію тим, що вона не має доступів до портів, через які їй вдалося б отримувати альтернативні російським постачання нафти.