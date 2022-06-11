Червень, 11 в 13:11

Депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс відреагував на пропозицію “скасувати незалежність” Литви, яка пролунала в Держдумі РФ, та запропонував згадати про історичні події 1634 року.

Відповідний коментар він оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

Так, днями депутат путінської партії Єдина Росія Євген Федоров зареєстрував у Держдумі РФ постанову, в якій запропонував “скасувати визнання незалежності” Литви 1991 року. Йдеться про ухвалу Державної Ради СРСР Про визнання незалежності Литовської Республіки.

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У відповідь на це Матас Малдейкіс нагадав про Поляновський мирний договір 1634 року.

– Якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви 1991 року, то Литва відкличе Полянівський договір 1634 року і вимагатиме, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству. Смоленськ – це Литва! – зазначив Малдейкіс.

Він також жартома закликав президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца провести переговори щодо цього. Так Малдейкіс натякнув на регулярні переговори лідерів цих країн із главою Кремля Володимиром Путіним.

Поляновський договір був укладений між Річчю Посполитою і Московським царством 14 червня 1634 року у селі Семлево на річці Поляновці. Підписанням цього документа завершилася російсько-польська війна 1632— 1634 років, яка велася за Чернігово-Сіверські і Смоленські землі.

Річ Посполита (конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського) зберігала за собою Чернігівську і Смоленську землі з містом Смоленськ. Водночас король польський і великий князь Литовський Владислав IV Ваза відмовлявся від претензій на московський престол. Варто зазначити, що в 1610 році Владислав IV був проголошений московськими боярами царем Московського царства і мав цей титул до 1634 року.

Днями Володимир Путін у день народження царя Петра I заявив, що хоче за його прикладом “збирати землі”. У відповідь на це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що спроби РФ анексувати тимчасово окуповані території України мають отримати жорстку санкційну відповідь з боку Заходу.

Джерело: Матас Малдейкіс