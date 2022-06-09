Червень, 09 в 18:44

У четвер, 9 червня, президент Росії Володимир Путін провів зустріч із молодими підприємцями РФ, на якій знову уявив себе істориком, згадав першого російського імператора Петра I (1672 – 8 лютого 1725 р.), розрекламував 21 рік війни та пообіцяв молодим росіянам найкраще життя через 10 років.

Зокрема, на честь дня народження Петра I глава Кремля відвідав тематичну виставку під назвою Народження імперії і вирішив розповісти молодим підприємцям історію про те, що ж насправді сталося під час війни зі Швецією (1700-1721 роки).

Так, за версією Путіна, Петро I не вів загарбницької війни протягом двох десятиліть і не відбирав території у суверенної Швеції, а “повертав”.

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– Петро І Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відкидав. Нічого не відкидав, він повертав. Там, де Петербург заснований – коли він заклав цю столицю, жодна з країн Європи не визнавала цієї столиці, визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фіно-угорськими народами жили слов’яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ну, судячи з усього, на нашу частку теж випало повертати і зміцнювати, – розповів президент РФ, натякаючи, судячи з усього, на чергову криваву війну, розв’язану Росією сьогодні проти ще однієї сусідньої країни – України.

Він додав, що у сучасному світі “держави можуть бути або суверенними, або колоніями, проміжного стану не існує”.

Потім Володимир Путін пообіцяв, що “через 10 років Росія житиме краще” і закликав молодь покращувати демографію, наголошуючи, що росіян “має бути більше і вони мають бути здорові”.

За словами російського президента, Росію “неможливо обнести парканом”, а сама вона “такий паркан будувати не збирається”.

У той же час глава Кремля поскаржився на санкції проти РФ, особливо ті, що стосуються мікроелектроніки – він назвав їх “одним із головних напрямків удару по Росії”, хоча раніше не раз повторював, що обмеження нібито не зможуть нашкодити російській економіці.

Після цього Путін почав погрожувати іноземним компаніям, які припинили діяльність у Росії: за його словами, вони “упустили величезні можливості”.