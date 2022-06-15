Греція відправить Україні до 30 БМП-1
Греція відправить до України близько 30 БМП-1.
Про це повідомив прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
За словами очільник уряду, нині Греція обмінює від 20 до 30 БМП-1 на більш сучасні машини німецького виробництва.
– Ми допомагаємо Україні й одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами, – сказав в інтерв’ю Кіріакос Міцотакіс.
Нагадаємо, що напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати готові надати все необхідне Україні озброєння.
Очільник Міноборони нагадав, що США, як і інші країни, вже надали значну кількість гаубиць калібру 155 мм.
Додамо, що раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк оголошував, що Україні для перемоги у війні потрібні 2 тис. одиниць бронетехніки, по 1 тис. дронів та гаубиць калібру 155 мм, пів тисячі танків та три сотні реактивних систем залпового вогню.
Україна покладає надію, що запит про необхідне озброєння буде опрацьований сьогодні, 15 червня, в Брюсселі під час зустрічі Контактної групи міністрів оборони країн світу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ERT