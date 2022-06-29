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Шольц не зміг назвати гарантії безпеки, які пообіцяли Україні країни G7

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не зміг конкретизувати, які саме гарантії безпеки пообіцяли країни G7 Україні.

Під час саміту Великої сімки журналістка поставила йому запитання: Пане канцлере, G7 пообіцяла Україні гарантії безпеки після війни. Чи не могли б ви конкретизувати, що це за гарантії?

Однак відповідь Шольца була дуже короткою і водночас дещо дивною. Він усміхнувся і сказав:

Зараз дивляться

– Так, (засміявся, – Ред.) міг би. Це все, – сказав Шольц, після чого перейшов до наступного запитання.

Саміт країн Великої сімки, до складу якої входять Велика Британія, Німеччина, Японія, США, Франція, Канада та Італія, закінчився 28 червня.

За його підсумками країни домовились, що допомагатимуть Україні у війні з Росією стільки, скільки це потрібно.

У підсумковій заяві також наголошується, що країни Великої сімки збираються розробити заходи, які не дозволять РФ отримувати прибуток від військової агресії.

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