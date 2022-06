Канцлер Німеччини Олаф Шольц не зміг конкретизувати, які саме гарантії безпеки пообіцяли країни G7 Україні.

Під час саміту Великої сімки журналістка поставила йому запитання: Пане канцлере, G7 пообіцяла Україні гарантії безпеки після війни. Чи не могли б ви конкретизувати, що це за гарантії?

Однак відповідь Шольца була дуже короткою і водночас дещо дивною. Він усміхнувся і сказав:

– Chancellor Scholz, could you give us some concrete information about the security guarantees to be issued for Ukraine after the war?

– Yes I could…. That’s it.pic.twitter.com/NxgoVN2yL0

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2022