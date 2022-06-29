Червень, 29 в 12:34

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не зміг конкретизувати, які саме гарантії безпеки пообіцяли країни G7 Україні.

Під час саміту Великої сімки журналістка поставила йому запитання: Пане канцлере, G7 пообіцяла Україні гарантії безпеки після війни. Чи не могли б ви конкретизувати, що це за гарантії?

Однак відповідь Шольца була дуже короткою і водночас дещо дивною. Він усміхнувся і сказав:

Зараз дивляться

– Так, (засміявся, – Ред.) міг би. Це все, – сказав Шольц, після чого перейшов до наступного запитання.

– Chancellor Scholz, could you give us some concrete information about the security guarantees to be issued for Ukraine after the war? – Yes I could…. That’s it.pic.twitter.com/NxgoVN2yL0 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2022

Саміт країн Великої сімки, до складу якої входять Велика Британія, Німеччина, Японія, США, Франція, Канада та Італія, закінчився 28 червня.

За його підсумками країни домовились, що допомагатимуть Україні у війні з Росією стільки, скільки це потрібно.

У підсумковій заяві також наголошується, що країни Великої сімки збираються розробити заходи, які не дозволять РФ отримувати прибуток від військової агресії.