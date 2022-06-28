Червень, 28 в 18:12

Країни Великої сімки допомагатимуть Україні у війні з Росією стільки, скільки це потрібно.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі G7 (Велика Британія, Німеччина, Японія, США, Франція, Канада та Італія), після якої лідери семи найпотужніших економік світу виступили із заявами щодо війни в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни домовилися зберігати підтримку України до закінчення війни.

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– Ніхто не розглядає питання про закінчення війни у ​​найближчі тижні чи місяці. Наша підтримка України та наші санкції проти Росії зберігатимуться доти, доки це необхідно, і з тією інтенсивністю, яка необхідна, у найближчі тижні та місяці, – сказав він.

Він також переконаний, що президент РФ Володимир Путін не зможе і не має виграти війну.

Президент Макрон сподівається, що варіанти закінчення війни стануть відомими до кінця року, але за умови, що РФ буде стороною, що програла.

– Росія не може і не повинна перемогти, – сказав він.

Президент Франції відмовився називати Росію “державою, яка спонсорує тероризм”, до чого раніше закликав український лідер Володимир Зеленський. При цьому він визнав, що ракетний удар РФ по українському торговому центру у Кременчуці був “воєнним злочином”.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що країни G7 і надалі добиватимуться придушення економічних сил Росії у війні проти України.

– Лідери Великої сімки продовжать добиватися того, щоб Росія заплатила високу політичну та економічну ціну за свою війну проти України, – сказав він.

Олаф Шольц назвав саміт G7 “напруженим і конструктивним”.

Він також наголосив на необхідності створення плану Маршалла для України.

При цьому німецький канцлер зазначив, що поки що наближення закінчення війни не спостерігається, а тому важливо, щоб тиск на РФ і підтримка України тривали, “щоб закінчення взагалі стало можливим, і Росія зрозуміла, що вона не може нав’язати диктаторський світ”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що президент РФ Володимир Путін може спробувати розширити конфлікт за території України.

– Путін і Кремль намагатимуться розширити конфлікт і скажуть, що це щось між НАТО та Росією. Це зовсім негаразд. Йдеться про вторгнення до незалежної, суверенної країни. Йдеться про Захід та всіх друзів України, які надають їм підтримку, необхідну їм для захисту, – сказав він.

При цьому лідери Великої сімки в загальному комюніке за підсумками саміту в Баварії одноголосно висловилися за надання Україні фінансової, військової та гуманітарної допомоги.

– Ми будемо підтримувати Україну скільки потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для захисту суверенітету та територіальної цілісності, – йдеться у спільній заяві лідерів G7.

Крім того, сім найбільших економік світу вирішили допомогти Україні у налагодженні виробництва та експорту товарів.

Окремо лідери G7 засудили “провокаційні заяви Росії щодо загрози застосування ядерної зброї”.

– Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні матиме серйозні наслідки, – йдеться у заяві.

Країни також закликали Китай чинити тиск на Росію з метою зупинити вторгнення та вивести війська з України.

У підсумковій заяві також наголошується, що країни Великої сімки збираються розробити заходи, які не дозволять РФ отримувати прибуток від військової агресії, включаючи зниження залежності країн Заходу від технологій із Росії, які використовуються в ядерній енергетиці.

Фінансова підтримка Україні у вигляді гуманітарної допомоги з боку G7 у 2022 році становить понад $2,8 млрд, ще $29,5 млрд буде виділено як “бюджетну підтримку” для допомоги Києву закрити дефіцит фінансування, йдеться в комюніке.

Лідери країн G7 також мають намір провести міжнародну конференцію для збору допомоги у відновленні України, а також продовжити обмежувальні заходи щодо Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден залишив саміт G7 рано вранці 28 червня, оскільки очікувалося погіршення погодних умов, що унеможливило б його відліт. Раніше заплановано, що американський лідер також виступить на завершальній пресконференції саміту.

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Джерела: European Council, WELT