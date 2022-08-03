Операція Реванш: Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

Серпень, 03 в 19:33

Азербайджан повідомив про проведення своєю армією операції Реванш у Нагірному Карабаху.

В результаті операції, як повідомляє оборонне відомство Азербайджану, було взято під контроль Киргизький пагорб, а також Сарібаба (Єхцаох) уздовж Карабаського хребта гірської системи Малого Кавказу і низку інших важливих командних висот.

За інформацією відомства, наразі азербайджанські підрозділи “проводять інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва під’їзних доріг”.

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Також повідомляється, що у межах операції Реванш “було знищено декілька бойових позицій незаконних збройних формувань Вірменії та завдано авіаудару по військовій частині в селищі Юхарі Оратаг”.

— В результаті було знищено та поранено живу силу незаконних вірменських бойовиків, а також знищено декілька гаубиць Д-30, бойову техніку та велику кількість боєприпасів, – повідомила пресслужба Міноборони Азербайджану.

У відомстві додали, що вимагають повної демілітаризації Нагірного Карабаху та виведення звідти вірменських військ.

— Азербайджанська Республіка неодноразово заявляла, що, всупереч тристоронній декларації, присутність ЗС Вірменії та незаконних вірменських збройних формувань на територіях Азербайджану, де тимчасово дислокуються “миротворці” РФ, залишається джерелом небезпеки, – йдеться у повідомленні.

У Вірменії поки ніяк не прокоментували останню заяву Міноборони Азербайджану.

3 серпня Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в обстрілах. Азербайджан заявив, що в результаті обстрілу загинув їхній військовий, а в “Армії оборони Арцаха” повідомили, що азербайджанські підрозділи порушили режим припинення вогню та обстріляли з гранатометів та з БПЛА позиції “Армії оборони”.

Офіційний Баку також звинуватив “НКР” у спробі захопити Киргизький пагорб, розташований в гірському масиві, що охоплює територію Кельбаджарського і Лачинського районів, та облаштувати там нові бойові позиції.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Фото: Міноборони Азербайджану