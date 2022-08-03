Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в обстрілах, є вбиті та поранені

Серпень, 03 в 17:09

У середу, 3 серпня, вірменські війська обстріляли позиції армії Азербайджану. Це сталося на території, де тимчасово дислокується “миротворчий контингент” Росії, а саме у напрямку Лачинського району.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

Там зазначили, що в результаті обстрілу від кульового поранення загинув один військовослужбовець строкової служби.

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В азербайджанському відомстві наголосили, що їхньою армією було вжито відповідних заходів.

Також МЗС Азербайджану звинуватило вірменську сторону у грубому порушенні домовленостей щодо Карабаху.

— Кривавий інцидент, що стався 3 серпня, ще раз демонструє, що Вірменія грубо порушує тристоронню угоду, а також підриває зусилля щодо нормалізації відносин між двома державами. Це також свідчить про неповагу до Вірменії до зусиль міжнародних посередників, – йдеться у повідомленні.

У відомстві всю відповідальність за обстріл поклали на “політичне та військове керівництво Вірменії, яке досі не вивело незаконних збройних формувань із території сусідньої держави”.

В “Армії оборони Арцаха” (“армія” невизнаної Нагірнокарабаської республіки, – Ред.) повідомили, що азербайджанські підрозділи грубо порушили режим припинення вогню та обстріляли з гранатометів та з БПЛА позиції Армії оборони.

Там додали, що внаслідок обстрілу поранення дістали семеро військовослужбовців. Водночас, уточнивши, що життю шести не загрожує небезпека, стан одного пораненого оцінюється як тяжкий.

У липні Вірменія заявила, що готова вивести війська з Карабаху у вересні. Однак, у Єревані заявили, що гарантією безпеки має бути розміщення у регіоні російських “миротворчих сил”.

Згодом стало відомо, що у Нагірному Карабаху оголосили про часткову мобілізацію. Відповідний указ підписав “президент” невизнаної “КНР” Араїк Арутюнян.

Попереднє загострення конфлікту у Нагірному Карабаху було у березні цього року. Тоді Вірменія звинуватила ЗС Азербайджану у порушенні лінії зіткнення та захопленні села Парух у невизнаній Нагірнокарабаській республіці. Баку назвав заяву Вірменії “черговою спробою ввести в оману міжнародне співтовариство”.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану, Armenia Today, Радіо Азатутюн