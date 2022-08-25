Росії потрібно подумати про “жест доброї волі”: Подоляк про удари у День Незалежності

Серпень, 24 в 22:15

Росія вчергове проявила свою безпорадність та терористичну суть, навіть після шести місяців ганьби та поразок на території України. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, російській армії варто подумати про фінальний “жест доброї волі”. Варто зазначити, що ця фраза стала народним мемом. Коли війська Російської Федерації покинули острів Зміїний після відсічі українських захисників, то Міністерство оборони РФ заявило, що це було “жестом доброї волі”.

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– Масований обстріл України в День Незалежності – черговий прояв безпорадності й терористичної суті російських варварів після шести місяців ганьби та поразок. Невже ще не зрозуміло, що спроби залякати українців – абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний “жест доброї волі”.

У Міністерстві закордонних справ закликали всі країни світу підтримати створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності РФ за збройну агресію проти України. У МЗС вважають, що режим російського диктатора Володимира Путіна має втратити вплив у світі та здатність здійснювати повномасштабні вторгнення на території вільних держав.