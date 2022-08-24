Путін має втратити вплив: Україна вимагає Спеціального трибуналу щодо злочинів РФ

Серпень, 24 в 18:56

Цьогоріч Україна закріпила намір набути повноправне членство в Європейському Союзі, отримавши статус кандидата на вступ та прискоривши темпи європейських реформ навіть в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ до Дня Незалежності України. Урок 2014 року, коли Росія окупувала Крим і розв’язала війну на Донбасі, дуже чіткий: будь-який компроміс із Кремлем сьогодні обернеться ще жорстокішою агресією завтра.

– Визначення поразки агресора як кінцевої мети є найкращою інвестицією у тривалий стійкий глобальний мир, де панує верховенство міжнародного права. Ми віримо, що з незмінною міжнародною підтримкою Україна відзначатиме наступний День Незалежності в мирі та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у повідомленні.

У МЗС вважають, що всі країни, зацікавлені у відновленні сталого миру та міжнародного порядку, заснованого на правилах, повинні докласти зусиль для притягнення всіх російських воєнних злочинців і політичного керівництва РФ до відповідальності за вчинення жахливих воєнних злочинів в Україні.

Зараз дивляться

Міністерство закликало всі держави підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. У МЗС переконані, що світ має докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив увесь свій вплив у світі та здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав.

МЗС закликає партнерів України запровадити повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи.