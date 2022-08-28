Серпень, 28 в 11:48

Уряд Німеччини створив холдинг для можливої націоналізації німецької філії російської держкомпанії Газпром – Gazprom Germania.

Після початку війни в Україні філія була перейменована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), й наразі перебуває під наглядом Німецького Федерального агентства з мереж.

За інформацією газети Welt am Sonntag, холдингова компанія була таємно створена, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі.

Зараз дивляться

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини підтвердило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

– Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації, – заявила представниця міністерства.

Видання зазначає, що керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми CMS.

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.