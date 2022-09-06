Єврокомісія пропонує не визнавати паспорти РФ, видані українцям на окупованих територіях
Єврокомісія напрацювала пропозиції щодо невизнання паспортів РФ, виданих на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.
Як поінформували в пресслужбі Європейської комісії, йдеться про спільний підхід Євросоюзу щодо невизнання паспортів РФ, виданих в окупованих іноземних регіонах.
В повідомленні зазначається, що Росія зараз активно поширює паспортизацію на непідконтрольних Києву територіях у Херсонській та Запорізькій областях.
– Держави-члени не повинні визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України, дійсними документами для надання візи та перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу, – йдеться в повідомленні.
Ця законодавча пропозиція забезпечить обов’язковий підхід щодо таких паспортів РФ, який буде застосовуватися у всіх державах-членах Євросоюзу (на заміну добровільному підходу, якого досі дотримувалися країни ЄС після незаконної окупації Криму).
В Єврокомісії наголосили, що систематична видача російських паспортів в окупованих регіонах України є серйозним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету та незалежності нашої держави.
В Єврокомісії уточнили, що в окремих випадках українцям, які проживають в тимчасово окупованих регіонах і мають лише “документ”, виданий РФ, можуть дозволити в’їзд до ЄС.
– Відсутність паспорта не впливає на право особи на притулок або на тимчасовий захист, – сказано в роз’ясненні.
Тепер пропозиції мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Вони набудуть чинності в перший день після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Питання невизнання російських паспортів, виданих українцям на окупованих територіях, наприкінці серпня обговорили глави МЗС країн Євросоюзу під час зустрічі в Празі. Міністри досягнули попередньої домовленості щодо цього питання.