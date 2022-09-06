Вересень, 06 в 18:34

Єврокомісія напрацювала пропозиції щодо невизнання паспортів РФ, виданих на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

Як поінформували в пресслужбі Європейської комісії, йдеться про спільний підхід Євросоюзу щодо невизнання паспортів РФ, виданих в окупованих іноземних регіонах.

В повідомленні зазначається, що Росія зараз активно поширює паспортизацію на непідконтрольних Києву територіях у Херсонській та Запорізькій областях.

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– Держави-члени не повинні визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України, дійсними документами для надання візи та перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу, – йдеться в повідомленні.

Ця законодавча пропозиція забезпечить обов’язковий підхід щодо таких паспортів РФ, який буде застосовуватися у всіх державах-членах Євросоюзу (на заміну добровільному підходу, якого досі дотримувалися країни ЄС після незаконної окупації Криму).

В Єврокомісії наголосили, що систематична видача російських паспортів в окупованих регіонах України є серйозним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету та незалежності нашої держави.

В Єврокомісії уточнили, що в окремих випадках українцям, які проживають в тимчасово окупованих регіонах і мають лише “документ”, виданий РФ, можуть дозволити в’їзд до ЄС.

– Відсутність паспорта не впливає на право особи на притулок або на тимчасовий захист, – сказано в роз’ясненні.

Тепер пропозиції мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Вони набудуть чинності в перший день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Питання невизнання російських паспортів, виданих українцям на окупованих територіях, наприкінці серпня обговорили глави МЗС країн Євросоюзу під час зустрічі в Празі. Міністри досягнули попередньої домовленості щодо цього питання.