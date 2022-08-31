ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані українцям на окупованих територіях – Боррель
Паспорти РФ, видані українцям на тимчасово окупованих територіях, Європейський Союз не визнаватиме.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу у Празі за результатами неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу.
– Ми погодилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не будуть визнаватися, – сказав дипломат.
Росія намагається наростити темпи паспортизації на окупованих територіях України.
Зокрема у Запорізькій області російські окупанти створюють штучний голод, блокуючи виплати пенсіонерам та пільговикам. Натомість обіцяють такі виплати з боку РФ, але в обмін на отримання паспорта країни-агресора.
Джерело: European Commission