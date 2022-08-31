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ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані українцям на окупованих територіях – Боррель

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЄС не визнаватиме паспорти РФ, видані українцям на окупованих територіях – Боррель
Фото: Depositphotos

Паспорти РФ, видані українцям на тимчасово окупованих територіях, Європейський Союз не визнаватиме.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу у Празі за результатами неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу.

– Ми погодилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не будуть визнаватися, – сказав дипломат.

Росія намагається наростити темпи паспортизації на окупованих територіях України.

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Зокрема у Запорізькій області російські окупанти створюють штучний голод, блокуючи виплати пенсіонерам та пільговикам. Натомість обіцяють такі виплати з боку РФ, але в обмін на отримання паспорта країни-агресора.

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Джерело: European Commission

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