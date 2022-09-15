Вересень, 15 в 13:39

У четвер, 15 вересня, депутати Європарламенту підтримали виділення для України другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €5 млрд. Ці кошти мають допомогти нашій державі покрити гострі потреби у фінансуванні, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

Як поінформували в пресслужбі Європарламенту, рішення підтримали 534 євродепутати за “терміновою процедурою”. Проти висловилися 30 депутатів, ще 26 утрималися.

Це буде другий та найбільший транш пакету макрофінансової допомоги ЄС, загальний розмір якого становить €9 млрд. На початку вересня Київ отримав з цього пакету €1 млрд.

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