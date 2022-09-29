Вересень, 29 в 9:47

Витоки на газопроводах Північних потоків можуть ознаменувати нову фазу гібридної війни, вважають європейські політики.

Про це пише британське видання The Guardian.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна посилить свою військову присутність на норвезьких об’єктах, після того як стане найбільшим постачальником газу до Європи.

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За його словами, можливий саботаж на двох газопроводах Північного потоку може ознаменувати новий етап гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоби підірвати підтримку України.

З понеділка, 26 вересня, до Балтійського моря надходить величезна кількість природного газу через три окремі пробоїни на двох газопроводах Північного потоку. Сейсмологи зафіксували вибухи у водах Швеції та Данії, де трубопровід проходить повз острів Борнхольм. Це дозволяє припустити, що витікання може бути диверсією.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у соціальних мережах, що схоже, ми вступаємо у нову фазу гібридної війни.

– Саботаж на трубопроводах Nord Stream I та Nord Stream II має бути класифікований як найсерйозніший інцидент у галузі безпеки та навколишнього середовища в Балтійському морі, – додав він.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливий акт саботажу на трубопроводах у Балтійському морі вкотре показав, наскільки Європа залежить від критично важливої ​​інфраструктури, зокрема підводної.

Опозиційні політики у Німеччині більш відверті у своїх заявах. Родеріх Кізеветтер, член парламенту від консервативної Християнсько-демократичної спілки (ХДС), у коментарі The Guardian заявив, що витоки на трубопроводах мають ознаки гібридної війни, які Росія застосовувала протягом останнього десятиліття з метою розколоти Європейський Союз соціальними та дипломатичними засобами.

Кремль відкидає свою причетність до витоків газу.

Сьогодні стало відомо, що на трубопроводах Північного потоку виявлено четвертий витік. Про це повідомила берегова охорона Швеції.

– Два з цих чотирьох проривів розташовані у винятковій економічній зоні Швеції, – повідомила представниця берегової охорони Дженні Ларссон.

Дві інші діри виникли у винятковій економічній зоні Данії.