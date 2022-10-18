Жовтень, 18 в 11:27

Попереднє розслідування пошкоджень на російських газопроводах Північний потік (Nord Stream), виявило, що аварія сталася внаслідок потужних вибухів.

Про це поінформували в пресслужбі поліції Копенгагена (Данія).

Зазначається, що данська поліція за сприяння збройних сил і у співпраці з Розвідувальною службою поліції Норвегії (PET) провела низку попередніх розслідувань на місці аварії у Балтійському морі.

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– Розслідування підтвердило, що Північний потік-1 та Північний потік-2 зазнали значних пошкоджень у виключній економічній зоні Данії, і що ці ушкодження спричинили потужні вибухи, – наголошується в заяві.

На підставі цих даних PET та поліція Копенгагена вирішили створити спільну слідчу групу, яка займеться подальшим розслідуванням витоку газу в Балтійському морі.

Слідча група тісно співпрацюватиме з відповідними органами як у Данії, так і зі Збройними силами Норвегії, які надають допомогу у розслідуванні.

Терміни завершення розслідування поки не озвучуються.

Як відомо, наприкінці вересня на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 у Балтійському морі сталася аварія. Було зафіксовано чотири витоки газу.

При цьому поблизу газопроводів Nord Stream сейсмологи зафіксували два підводні вибухи незадовго до аварії. Як наголосили в НАТО, виток газу на гілках Північних потоків стався внаслідок диверсії.

Джерело: Пресслужба поліції Копенгагена