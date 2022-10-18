Аварію на Північних потоках спричинили потужні вибухи – поліція Копенгагена
Попереднє розслідування пошкоджень на російських газопроводах Північний потік (Nord Stream), виявило, що аварія сталася внаслідок потужних вибухів.
Про це поінформували в пресслужбі поліції Копенгагена (Данія).
Зазначається, що данська поліція за сприяння збройних сил і у співпраці з Розвідувальною службою поліції Норвегії (PET) провела низку попередніх розслідувань на місці аварії у Балтійському морі.
– Розслідування підтвердило, що Північний потік-1 та Північний потік-2 зазнали значних пошкоджень у виключній економічній зоні Данії, і що ці ушкодження спричинили потужні вибухи, – наголошується в заяві.
На підставі цих даних PET та поліція Копенгагена вирішили створити спільну слідчу групу, яка займеться подальшим розслідуванням витоку газу в Балтійському морі.
Слідча група тісно співпрацюватиме з відповідними органами як у Данії, так і зі Збройними силами Норвегії, які надають допомогу у розслідуванні.
Терміни завершення розслідування поки не озвучуються.
Як відомо, наприкінці вересня на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 у Балтійському морі сталася аварія. Було зафіксовано чотири витоки газу.
При цьому поблизу газопроводів Nord Stream сейсмологи зафіксували два підводні вибухи незадовго до аварії. Як наголосили в НАТО, виток газу на гілках Північних потоків стався внаслідок диверсії.
Джерело: Пресслужба поліції Копенгагена