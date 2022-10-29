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Не панікуйте: Подоляк висміяв РФ після вибухів у Севастопольській бухті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Не панікуйте: Подоляк висміяв РФ після вибухів у Севастопольській бухті
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на ранкову “бавовну” у Севастополі на території тимчасово окупованого Криму.

– Не панікуйте. Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після “негативного наступу” до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що “виграли” війну. А “Чорноморський флот” просто відплив…

Після ранкових вибухів у Севастополі у Міністерстві оборони РФ заявили про пошкодження морського тральщика Іван Голубець, призначеного для розвідувального та контрольного тралення, участі у мінних постановках у дальній зоні.

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За різними даними, пошкоджено декілька кораблів Чорноморського флоту Росії. Ймовірно, серед них може бути фрегат Адмірал Макаров, який став флагманом після втрати росіянами крейсера Москва.

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