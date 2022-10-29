Жовтень, 29 в 12:40

Унаслідок ранкової “бавовни” у Севастополі, за різними даними, пошкоджено кілька кораблів Чорноморського флоту Росії.

Є інформація, що серед них може бути і фрегат Адмірал Макаров. Він став флагманом після втрати росіянами крейсера Москва.

Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він наголосив, що ця інформація потребує додаткової перевірки. Однак наразі це зробити неможливо.

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Тим часом росіяни повністю перекрили вхід до Севастопольської бухти. Крім того, у мережі зявилося відео з камери спостереження, на якому видно дуже потужний вибух в районі стоянки російських кораблів.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фото, на якому видно, як у Севастополі на місці стоянки російських кораблів вгору здіймається густий стовп диму.

Нагадаємо, про вибухи у Севастополі стало відомо вранці 29 жовтня.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що кораблі Чорноморського флоту начебто відбивали атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Фрегат Адмірал Макаров – багатоцільовий ракетний корабель дальньої морської зони, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту Росії.

Головне ударне озброєння корабля – універсальні пускові установки на вісім крилатих ракет Калібр і Онікс. Протиповітряна оборона фрегата організована в кілька ешелонів.