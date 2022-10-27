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Факти / Україна

Далекі від реальності: у СБУ розповіли про розслідування росіянами вибуху на Кримському мості

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Далекі від реальності: у СБУ розповіли про розслідування росіянами вибуху на Кримському мості
Фото: СБУ

Виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк заявив, що росіяни у розслідуванні вибуху на Кримському мосту показують свій непрофесіоналізм.

Про це Василь Малюк розповів в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якусь причетність до “бавовни” та “самоліквідації” колаборантів на окупованих територіях.

– Просто ми, українці, дуже любимо бавовну… Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно? – іронізує в. о. голови СБУ.

За словами Малюка, росіяни демонструють свій непрофесіоналізм у розслідуванні вибуху на Кримському мосту.

Зараз дивляться

– У своєму розслідуванні вони дійшли висновку, що до підриву на мосту нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов та ГУР Міноборони загалом. Я запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності… А на Кримському мості, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають, – сказав голова СБУ.

Щодо так званої самоліквідації колаборантів Малюк наголосив, що поки не може розкривати карт і повідомити, як таке стається і хто за цим стоїть, адже це може наражати на небезпеку небайдужих патріотів.

Очільник СБУ запевнив, що прийде час і все стане відомо.

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Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Як раніше заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, для повного відновлення автомобільного полотна на Кримському мосту буде необхідно щонайменше три-п’ять місяців.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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