Листопад, 10 в 19:50

Іспанія передасть Україні ще дві зенітно-ракетні установки Hawk на додачу до раніше поставлених чотирьох. Ці комплекси призначені для потреб протиповітряної оборони.

Відповідну заяву зробила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона уточнила, що Мадрид надає Україні допомогу одразу за кількома напрямками: постачання озброєння, меддопомога, а також тренування для військовослужбовців.

– Дві додаткові пускові установки будуть надіслані за запитом НАТО… Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на самооборону, – зазначила Роблес.

Крім того, Іспанія планує передати українським військовим батарею 105-мм гаубиць та додаткові генератори для допомоги під час екстрених відключень світла в Україні.

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Як інформують іспанські ЗМІ, батарея складається з шести гаубиць 105-го калібру виробництва італійської оборонної компанії Oto Melara. На території Іспанії кілька десятків українських військових уже опановують нову зброю.

Так, 21 український військовослужбовець вчиться користуватися гаубицями на полігоні в Альмерії, що на південному сході країни. Ще 19 воїнів нещодавно пройшли тренування з використання систем протиповітряної оборони Aspide.

А з наступного тижня 64 українських військових проходитимуть навчання в Толедо зі знешкодження вибухівки, розмінування та стрільби.

За даними Міністерства оборони Іспанії, країна кожні два місяці навчатиме близько 400 українських військовослужбовців.

Тренування проходять у рамках Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine), яку запустив Євросоюз. Йдеться про навчання до 15 тис. військових протягом двох років.

На початку листопада Іспанія анонсувала новий пакет військової підтримки України, зокрема батарею зенітного ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди для них.

Джерело: El País, Infodefensa