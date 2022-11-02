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Системи ППО та батарею ЗРК: Іспанія передасть новий пакет військової підтримки Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Системи ППО та батарею ЗРК: Іспанія передасть новий пакет військової підтримки Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Іспанія передасть новий пакет військової підтримки Україні, зокрема батарею зенітного ракетного комплексу Aspide, системи протиповітряної оборони Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди для них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу з главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом у Києві.

– Він (новий пакет військової допомоги. – Ред.) уже на шляху до України. І найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітного ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження, – зауважив він.

За словами Кулеби, рішення Іспанії передати системи Hawk кілька тижнів тому стало сигналом для інших країн почати пошук цих засобів, аби передати їх Україні.

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Hawk є попередниками системи протиракетної оборони Patriot американського виробництва. Варто зазначити, що США розглядають можливість постачання цих систем Україні.

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