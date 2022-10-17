Жовтень, 17 в 13:58

У понеділок, 17 жовтня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили рішення про створення спеціальної тренувальної місії для українських військових.

Про це поінформував журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, йдеться про навчання до 15 тис. військових.

– Міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили військову навчальну місію для України. Тренування мають пройти до 15 тис. солдатів на території ЄС, – зазначив він.

За даними Йозвяка, така місія повинна розпочати роботу в середині листопада.

Зараз дивляться

EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 ???????? soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17, 2022

Оновлено 14:05: У пресслужбі Ради ЄС підтвердили створення Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Її метою є посилення військової спроможності Збройних сил України для ефективного ведення військових дій та захисту нашої країни від російської агресії в міжнародно визнаних кордонах.

Зазначається, що у відповідь на запит Києва нова місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, включно з Силами територіальної оборони.

– Сьогодні ми посилюємо нашу підтримку України, щоб вона могла убезпечити себе від незаконної агресії Росії. Місія військової допомоги ЄС навчатиме ЗСУ, щоб вони могли продовжувати свою мужню боротьбу. EUMAM — це не просто навчальна місія, це наочний доказ того, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, – наголосив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Місія працюватиме на території держав-членів Євросоюзу і матиме свій оперативний штаб у Брюсселі для загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде французький віцеадмірал Ерве Блежан.

Мандат місії триватиме два роки. Загальна сума витрат на цей період становитиме € 106,7 млн. Місія буде відкритою для участі третіх країн.

Як інформує Euronews, з ідеєю створення військової місії для України виступив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Він назвав цей план “радикально новим і дуже суттєвим”.

Кілька країн Євросоюзу вже проводять навчання для українських військових на двосторонній основі. Йдеться про освоєння нових зразків західного озброєння, яке отримує Україна.

Водночас тренувальна місія ЄС розширить масштаби навчання за рахунок чіткої командної структури. Вона здійснюватиме координацію потреб та можливостей між Києвом та країнами Євросоюзу, а також з іншими партнерами та союзниками, які вже проводять навчання українських військ (Канада, Велика Британія та США).

– Очевидно, що коли армії Європейського Союзу об’єднають усі свої можливості, вони зможуть зробити набагато більше, ніж кожна окремо, – наголосив Боррель перед сьогоднішньою зустріччю міністрів.

Під час зустрічі в Люксембурзі голови МЗС країн Євросоюзу мали погодити, які держави нададуть персонал, інструкторів та тренувальні модулі для українських військових.

Відомо, що Польща та Німеччина вже висунули свої пропозиції щодо розміщення командних центрів та проведення навчання. Очікується, що Франція також приєднається до ініціативи.

В ЄС не виключають, що загальна кількість військових, які проходитимуть тренування, може зрости.

Джерело: Euronews