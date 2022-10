У понеділок, 17 жовтня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили рішення про створення спеціальної тренувальної місії для українських військових.

Про це поінформував журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, йдеться про навчання до 15 тис. військових.

За даними Йозвяка, така місія повинна розпочати роботу в середині листопада.

EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 ???????? soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17, 2022