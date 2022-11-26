Кремль хоче заборонити продаж нафти учасникам обмеження ціни – Bloomberg

Листопад, 26 в 13:45

Кремль розробляє проєкт указу диктатора Володимира Путіна, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують нафту, продавати її будь-кому, хто бере участь в обмеженні граничної ціни.

Про це повідомляє анонімне джерело, обізнане у цьому питанні, у коментарі виданню Bloomberg. Указ РФ заборонятиме мати справу як з компаніями, так і з країнами, які приєднаються до механізму обмеження цін.

– По суті, це заборонить будь-які посилання на обмеження ціни в контрактах на російську сиру нафту або нафтопродукти, а також заборонить відвантаження, призначені для будь-яких країн, які запровадять обмеження, – йдеться у повідомленні.

Європейський Союз намагається домовитися про те, наскільки суворим має бути обмеження вартості. Попередньо, йдеться у $65 за барель (майже 159 л), що значно вище граничної ціни основної російської експортної нафти.

Зараз дивляться

Серед дипломатів залишаються розбіжності щодо рівня цін, тому переговори були перенесені на 28 листопада.

Російський диктатор Володимир Путін і кілька інших посадових осіб РФ неодноразово заявляли, що країна не постачатиме енергію тим, хто приєднається до обмеження цін.

Замість цього РФ планує перенаправити поставки нафти на “ринково-орієнтованих партнерів” або скоротити видобуток сировини, заявив російський віцепрем’єр-міністр Олександр Новак.

Індія, Туреччина та інші великі країни не беруть участь у переговорах. Ймовірно, вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція має обмеження, яке значно перевищує поточні ринкові ціни.