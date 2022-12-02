Грудень, 01 в 23:53

Після зустрічі між президентами Сполучених Штатів Джо Байденом і Франції Емманюелем Макроном, вони опублікували спільну заяву, в якій засуджують вторгнення Росії в Україну.

Як йдеться у заяві, лідери двох держав пообіцяли продовжити допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.

– Президенти рішуче засуджують незаконну агресивну війну Росії проти України і наголошують, що навмисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є воєнними злочинами, за які винні мають бути притягнуті до відповідальності. Вони також засуджують і відкидають незаконну спробу анексії Росією суверенної української території, що є явним порушенням міжнародного права, – йдеться на початку заяви.

Крім того, Сполучені Штати та Франція засудили навмисні ескалаційні кроки Росії, зокрема її безвідповідальну ядерну риторику та дезінформацію щодо ймовірних хімічних атак, а також програм біологічної та ядерної зброї.

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Макрон та Байден підтвердили незмінну підтримку своїх країн у захисті Україною свого суверенітету та територіальної цілісності, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги Україні “стільки часу, скільки їй буде потрібно”.

– Це включає надання значних ресурсів для підтримки стійкості українського цивільного населення протягом зими, в тому числі збільшення поставок систем протиповітряної оборони та обладнання, необхідного для ремонту енергетичної мережі України, – додається у повідомленні.

США та Франція планують продовжити роботу з партнерами та союзниками щодо координації зусиль з надання допомоги, у т. ч. на міжнародній конференції, яка відбудеться у Парижі 13 грудня 2022 року.

Вони також мають намір продовжувати надавати потужну пряму бюджетну підтримку Україні та закликати міжнародні фінансові інституції збільшити обсяги своєї фінансової допомоги.

У заяві Джо Байдена та Еммануеля Макрона сторони підтвердили “свою непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за широко задокументовані звірства та воєнні злочини, вчинені як її регулярними збройними силами, так і її маріонетками, включаючи найманців, таких як Вагнер та інші”.

Притягнення РФ до відповідальності Франція та США планують реалізувати шляхом підтримки міжнародних механізмів, включаючи Міжнародний кримінальний суд, генерального прокурора України, Слідчу комісію Ради ООН з прав людини та Московський механізм ОБСЄ, а також вдаючись до санкцій та інших засобів.

– Сполучені Штати і Франція залишаються відданими подоланню більш широких наслідків російської війни, включаючи співпрацю з міжнародним співтовариством з метою підвищення стійкості до перебоїв у постачанні продовольства та енергії, – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Джо Байден заявив, що готовий почати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо той буде готовий обговорити припинення війни проти України.