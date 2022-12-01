Грудень, 01 в 8:59

США уклали контракт на $1,2 млрд із компанією Raytheon на закупівлю для України ЗРК середньої дальності NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems).

Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

Зазначається, що контракт уклали в рамках п’ятого пакета ініціатив щодо надання допомоги Україні в галузі безпеки.

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– Армія США… уклала контракт на суму $1,2 млрд з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України, – йдеться у заяві оборонного відомства.

Контракт має бути виконаний до 28 листопада 2025 року. Але США ведуть роботу щодо скорочення цього терміну.

ЗРК NASAMS – це система протиповітряної оборони, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів.

Комплекс може одночасно фіксувати та уражати кілька цілей. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що системи NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів Україні не вистачає.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден доручив Держдепартаменту виділити додаткові $400 млн для оборонних потреб України. Зокрема, на навчання та підготовку військових.

Фото: kongsberg