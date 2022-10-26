Жовтень, 26 в 11:02

Україна незабаром отримає дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це офіційно повідомив генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейз, яка вже передала їх уряду США.

Він запевнив, що в Україні системи будуть встановлені найближчим часом, і нагадав, що NASAMS – це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

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NASAMS – характеристики

Комлекс NASAMS здатен одночасно супроводжувати та вражати кілька цілей. У нього, якщо порівняти з попередніми версіями, зменшено час реакції та переведення з похідного до бойового стану. Зменшена кількість обслуги. Він має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість сполучення з іншими системами.

З 1999 року комплекс надходить на озброєння підрозділів ППО сухопутних сил Норвегії. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплено для збройних сил Іспанії, Нідерландів, Чилі, Фінляндії, Оману, Литви, Індонезії та Катару.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження:

ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км)

Дальність ураження авіаційних версій ракет, км:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження, км: 0,03-16

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Час реакції, с: 10

Час переведення з бойового положення в похідне, хв: 3, можливо до 1,5

Час переведення з похідного стану до бойового, хв: 15

Швидкість цілі, що вражається, максимальна, м/с: 1 тис.

Максимальна швидкість польоту ракети, м/с: 1 020

ЗКР (зенітні керовані ракети) оснащені осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої провадиться активним радіолокаційним або контактним підривником. Зберігаються, перевозяться та запускаються з транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

Пакет із шести таких ТПК розміщується на пусковій установці, виконаній на шасі автомобіля підвищеної прохідності.

Виявлення, розпізнавання та одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на них проводиться багатофункціональною станцією радіолокації AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 – імпульсно-доплерівська, трикоординатна, оснащена фазованими антенними гратами та інтегрованим запитувачем свій-чужий типу Mk.XII. Станція здійснює огляд простору шляхом механічного обертання антени за азимутом та електронного сканування за кутом місця.

Управління роботою РЛС провадиться за допомогою ЕОМ пункту управління вогнем.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія