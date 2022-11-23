США додатково виділять $400 млн для оборонних потреб України
Президент США Джо Байден доручив Держдепу виділити додаткові $400 млн для оборонних потреб України. Зокрема, на навчання та підготовку військових.
Про це повідомили у Білому домі.
– Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, зокрема розділу 621 закону Про іноземну допомогу 1961 року, я делегую державному секретарю повноваження виділити 400 млн доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні, – йдеться у повідомленні Байдена.
Допомога від США спрямована на оборонні потреби України, а також на військову освіту та підготовку військових.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що увійде в пакет допомоги від США.
Україна, зокрема, отримає:
- Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
- 150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотними авіаційними системами (UAS);
- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 10 тис. 120-мм мінометних мін;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
- 150 транспортних засобів HMMWV;
- понад 100 легких тактичних машин;
- понад 200 генераторів;
- частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.
Нагадуємо, сьогодні, 23 листопада, ворог здійснив масштабний ракетний обстріл нашої країни. Ракетні удари припали по енергетичній інфраструктурі, тому в усій країні застосовано екстрені відключення електроенергії.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на обстріли, зазначивши, що держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність.