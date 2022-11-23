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США додатково виділять $400 млн для оборонних потреб України

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден доручив Держдепу виділити додаткові $400 млн для оборонних потреб України. Зокрема, на навчання та підготовку військових.

Про це повідомили у Білому домі.

– Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, зокрема розділу 621 закону Про іноземну допомогу 1961 року, я делегую державному секретарю повноваження виділити 400 млн доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні, – йдеться у повідомленні Байдена.

Допомога від США спрямована на оборонні потреби України, а також на військову освіту та підготовку військових.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що увійде в пакет допомоги від США.

Україна, зокрема, отримає:

  • Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
  • 150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотними авіаційними системами (UAS);
  • 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 10 тис. 120-мм мінометних мін;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
  • 150 транспортних засобів HMMWV;
  • понад 100 легких тактичних машин;
  • понад 200 генераторів;
  • частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Нагадуємо, сьогодні, 23 листопада, ворог здійснив масштабний ракетний обстріл нашої країни. Ракетні удари припали по енергетичній інфраструктурі, тому в усій країні застосовано екстрені відключення електроенергії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на обстріли, зазначивши, що держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність.

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