Наступ із боку Білорусі – британська розвідка оцінила загрозу

Грудень, 15 в 12:46

Білоруські та російські підрозділи, які проводять навчання на території РБ, навряд чи спроможні на новий наступ на північ України.

Таку оцінку загрозі з боку Білорусі дала розвідка Міноборони Великої Британії 15 грудня.

В оборонному відомстві, проаналізувавши наявну інформацію про раптову перевірку бойової готовності Збройних сил РБ, дійшли висновку, що навчання тривають на північному заході Білорусі, що далеко від українського кордону.

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– Незважаючи на те, що Білорусь із 24 лютого 2022 року сприяла росіянам у наступі на Київ, нині її війська та додаткові підрозділи мобілізованих резервістів, які РФ перекинула до РБ, навряд чи є тією силою, яка спроможна здійснити новий успішний наступ, – вважають британські розвідники.

Нагадаємо, що 13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати раптову перевірку бойової готовності.

Військам дали завдання в найкоротші терміни дістатися до призначених районів, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також звести мостові переправи через річки Неман та Березина (за понад 170 км та 70 км від кордону України).

До слова, аналітики Інституту вивчення війни теж не вважають раптову перевірку бойової готовності прикриттям для зосередження білоруських та (або) російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну.

На думку американських фахівців, білоруські війська навряд чи зараз атакуватимуть Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР