У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності за наказом Лукашенка

Грудень, 13 в 12:10

У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.

У повідомленні йдеться, що заходи матимуть комплексний характер, а військам потрібно у найкоротші терміни дістатися до призначених районів, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.

У МО Білорусі зазначають, що на цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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Як відомо, мостові переправи через річки Неман і Березина розташовані поблизу державних кордонів з Україною. Зокрема, річка Неман протікає у північно-західній частині, на територіях Мінської та Гродненської області, далі йде до Литви.

Річка Березина розташована на території Білорусі та протікає у =Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській областях. Найближча точка цієї річки до кордону з Україною – це гирло у селі Берегова Слобода (Гомельська область), з якої до кордону з Україною щонайменше 80 км.

Вже відомо про пересування з пункту постійної дислокації підрозділів 38 окремої десантно-штурмової бригади. Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка Мокрани.

У складі колони не менше 25 БТР-80, близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом і майном, три буксованих автомобілем МЗКТ Волат 120-мм міномета 2Б23 Нона-М1, два паливозаправники, командно-штабна машина Р-145БМ, дві машини зв’язку, не менш ніж п’ять машин прикордонної служби РБ, машина швидкої допомоги та дві польові кухні.