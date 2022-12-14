Перевірка бойової готовності: ISW оцінив ймовірність вторгнення Білорусі в Україну

Грудень, 14 в 8:00

Білоруські війська навряд чи зараз атакуватимуть Україну, незважаючи на позачергову перевірку бойової готовності, оголошену 13 грудня Олександром Лукашенком, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (розташовані від білорусько-українського кордону на відстані понад 170 км і 70 км), – наголошують вони.

За їхніми даними, напередодні білоруські військові перекинули 25 БТР-80 та 30 вантажівок з особовим складом у напрямку Малорита Берестейської області (близько 15 км від України).

Крім того, ще 12 грудня російські танки Т-80 були перекинули з Обуз-Лісновського полігону на Брестський полігон (30 км від білорусько-українського кордону). Також РФ перекинула 13 грудня три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищах.

Зараз дивляться

– Це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які тривають і припускають, що білоруські сухопутні сили можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну, – вважають ISW.

Відповідно, на їхню думку, малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому.

Це підтверджується даними Генштабу ЗСУ та Держприкордонслужби України, де ситуацію поблизу Білорусі називають контрольованою, незважаючи на нещодавні перевірки бойової готовності.

Джерело: ISW