Січень, 16 в 22:53

У США визнають потребу України бити вогнем далі за лінію фронту та розмірковують про передачу важких бойових машин.

Заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал заявив, що США продовжують дискусію з українською владою про постачання типу ракет.

– Далекобійні ракети: ми продовжуємо чути цікаві зауваження. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній – це корисно. Є потреба досягати далі за лінію фронту. Не вдаючись у деталі, я скажу, що ми визнаємо цю потребу в нинішній фазі. Нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик, але я не вирішуватиму заздалегідь, яка це може бути система, – заявив він.

Він наголошує, що на кожному етапі війни Сполучені Штати Америки радилися з українським керівництвом та військовими про те, якими є найнагальніші потреби.

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Водночас російський диктатор Володимир Путін не впорається зі швидким навчанням та оснащенням понад 500 тис. мобілізованих солдатів, проте Вашингтон зосереджений на тактиках, щоб протидіяти його злочинним планам проти України.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман. За її словами, США та іншим державам потрібно працювати для перемоги України над російською агресією.