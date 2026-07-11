У липні 2026 року в Україні продовжує працювати оновлений механізм соціальної підтримки, у межах якого допомогу для малозабезпечених родин поступово інтегрували в систему базової соціальної допомоги.

Такий підхід передбачає об’єднання кількох державних виплат в одну модель, де розмір підтримки залежить від складу домогосподарства та його доходів.

Допомога малозабезпеченим сім’ям у липні 2026 року: суми виплат

Основою для призначення допомоги залишаються норми законодавства про державну соціальну підтримку, прожитковий мінімум та державний бюджет на 2026 рік.

Зараз дивляться

У межах реформи до єдиної системи соціальної допомоги включили кілька видів виплат. Зокрема, йдеться про підтримку малозабезпечених сімей, допомогу одиноким батькам, виплати багатодітним родинам, тимчасову допомогу дітям, які не отримують аліменти, а також підтримку осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю.

У липні базова соціальна допомога розраховується з урахуванням орієнтовної базової величини у 4 500 грн. Така сума застосовується для першого члена сім’ї, дітей віком до 18 років, а також осіб з інвалідністю I–II груп. Для інших повнолітніх членів домогосподарства передбачено 70% цієї суми — 3 150 грн.

Після визначення загальної базової суми для конкретної родини враховується її середньомісячний дохід за попередні три місяці. Сума щомісячної державної підтримки визначається як різниця між розрахованим базовим показником для сім’ї та її фактичним доходом.

Наприклад, якщо родина складається з двох дорослих і однієї дитини, її базова сума становитиме 12 150 грн. Якщо середній дохід такої сім’ї за місяць дорівнює 7 020 грн, держава може доплачувати 5 130 грн щомісяця.

Водночас отримати допомогу можуть не всі заявники. Законодавство передбачає низку обмежень, за яких виплати можуть не призначити. Зокрема, підставою для відмови може бути ситуація, коли працездатні члени родини понад три місяці не працюють, не навчаються, не проходять військову службу, не ведуть підприємницьку діяльність і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Також на рішення про призначення допомоги можуть вплинути значні витрати або наявність заощаджень. Йдеться про покупки чи накопичення на суму понад 100 тис. грн протягом останнього року. Винятками є витрати на лікування, навчання або оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, допомогу можуть не призначити сім’ям, які мають у власності друге житло або більше одного автомобіля віком до 15 років, якщо для таких випадків не передбачено окремих винятків.

Оформити допомогу в липні 2026 року можна як онлайн, так і офлайн. Заявку можна подати через портал Пенсійного фонду України або застосунок Дія. Також документи приймають у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ, органах місцевого самоврядування або поштою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.