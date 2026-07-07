Росія періодично застосовує крилаті ракети Калібр під час масованих ударів по Україні. Їх запускають із кораблів і підводних човнів, а однією з головних особливостей цієї зброї є політ на надзвичайно малій висоті, що ускладнює роботу систем протиповітряної оборони.

Скільки летить Калібр до Києва та чому українців закликають негайно реагувати на повітряну тривогу, читайте у матеріалі.

Що таке ракета Калібр

Калібр — це сімейство російських крилатих ракет, розроблених конструкторським бюро Новатор. Вони перебувають на озброєнні ВМФ РФ і можуть запускатися з надводних кораблів та підводних човнів. Також існують модифікації для інших типів носіїв.

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Залежно від версії, довжина ракети становить від 6,2 до 8,2 метра, а її маса від 1,9 до 2,3 тонни. Бойова частина важить від 200 до 450 кг.

Яка дальність польоту ракети Калібр

Однією з головних переваг цієї зброї є велика дальність ураження.

За даними з відкритих джерел, різні модифікації ракети Калібр можуть вражати цілі на відстані від 200 до 2 500 км. Проте експортні версії мають обмежену дальність, до 300 км.

Саме завдяки такій дальності польоту російські війська можуть запускати ракети з віддалених районів, не наближаючи носії безпосередньо до цілі.

Яку швидкість розвиває ракета Калібр

Під час польоту ракета рухається зі швидкістю приблизно 180-240 метрів за секунду, що становить близько 648-864 км/год.

Одночасно Калібр летить на дуже малій висоті, приблизно 20 м над землею. Такий профіль польоту дозволяє частково обходити рельєф місцевості та значно ускладнює своєчасне виявлення ракети засобами протиповітряної оборони.

Втім точні тактико-технічні характеристики різних модифікацій ракети залишаються засекреченими, тому наведені показники базуються на інформації з відкритих джерел.

Чи є Калібр гіперзвуковою ракетою

Російські крилаті ракети сімейства Калібр під час польоту поєднують дозвукову швидкість на основній ділянці маршруту з надзвуковою на фінальному етапі. Перед ударом вони можуть прискорюватися, що ускладнює роботу протиповітряної оборони.

У ДСНС пояснювали, що під час ракетної атаки не варто орієнтуватися на звук ракети. Якщо людина чує характерний звук польоту, це означає, що небезпека вже безпосередньо поруч і часу бігти в укриття немає.

За скільки долітають Калібри до Києва

Більшу частину маршруту Калібр летить із швидкістю 800 км/год. Проте ця швидкість не є незмінною, адже залежно від висоти польоту, маневрів і маршруту ракета може трохи прискорюватися або сповільнюватися.

Однак після запуску оператор уже не може вплинути на її швидкість чи керувати нею в ручному режимі. Ракета рухається за програмою, закладеною перед пуском. Існують модифікації Калібра, які на завершальному етапі польоту можуть розвивати надзвукову швидкість.

За скільки долітає Калібр до Києва, залежить від точки запуску. Якщо пуск крилатої ракети Калібр (3М14) здійснюється з тимчасово окупованого Криму, до Києва вона може долетіти приблизно за 20 хвилин.

У разі запуску з акваторії Чорного моря час польоту збільшується і може становити більше 40 хвилин. Усе залежить від району пуску та обраного маршруту. Залежно від місця перебування корабля або підводного човна, відстань становить приблизно 550-750 км, тому час польоту може суттєво відрізнятися.

Найдовше летить Калібр, запущений із Каспійського моря. У такому разі політ може сягати більше години, оскільки ракеті доводиться долати значно більшу відстань.

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