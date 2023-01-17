Міноборони Британії показало, на що здатні танки Challenger 2, які отримає Україна
Міністерство оборони Великої Британії показало, що вміють танки Challenger 2, роту яких передадуть Україні як черговий пакет допомоги.
Challenger 2 – основний бойовий танк Великої Британії, призначений для знищення інших танків і показав себе ефективним у низці зон конфліктів.
У британській армії танк Challenger 2 з’явився в 1994 році для заміни Challenger 1. Challenger 2 застосовувався у військових операціях, зокрема в Східній Європі та Іраку.
– Тепер Велика Британія направить в Україну ескадрилью танків Challenger 2, щоб допомогти Україні прискорити боротьбу із незаконним вторгненням Путіна, – наголошується у повідомленні Міноборони Великої Британії.
Challenger 2 не має собі рівних у своїй здатності чинити сильний тиск на противника, змушуючи його зламатися та відступити.
Характеристики танка Challenger 2:
- Маса: 62,5 тонни, бойова маса 75 тонн із додатковими модулями броні.
- Екіпаж: 4 особи (командир, навідник, зарядний/оператор, водій)
- Основне озброєння: 120-мм гармата L30A1 з боєзапасом 47 снарядів.
- Допоміжне озброєння: спарена 7,62-мм ланцюгова гармата L94A1 EX-34, 7,62-мм кулемет L37A2 у люку оператора/заряджання.
- Двигун: дизельний двигун Perkins CV12-6A V12 об’ємом 26,1 літра, 1200 к.с. (890 кВт). Запас палива: 1592 літри
- Підвіска: Гідропневматична
- Робочий діапазон: 550 км дорогою, 250 км бездоріжжям.
- Максимальна швидкість: 59 км/год дорогою, 40 км/год бездоріжжям.
У Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) вважають, що Україні потрібно близько 100 танків, щоб розпочати власний наступ.
Джерело: UK Ministry of Defence
Фото: UK Ministry of Defence