Січень, 17 в 11:33

Міністерство оборони Великої Британії показало, що вміють танки Challenger 2, роту яких передадуть Україні як черговий пакет допомоги.

Challenger 2 – основний бойовий танк Великої Британії, призначений для знищення інших танків і показав себе ефективним у низці зон конфліктів.

У британській армії танк Challenger 2 з’явився в 1994 році для заміни Challenger 1. Challenger 2 застосовувався у військових операціях, зокрема в Східній Європі та Іраку.

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– Тепер Велика Британія направить в Україну ескадрилью танків Challenger 2, щоб допомогти Україні прискорити боротьбу із незаконним вторгненням Путіна, – наголошується у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Challenger 2 не має собі рівних у своїй здатності чинити сильний тиск на противника, змушуючи його зламатися та відступити.

Характеристики танка Challenger 2:

Маса: 62,5 тонни, бойова маса 75 тонн із додатковими модулями броні.

62,5 тонни, бойова маса 75 тонн із додатковими модулями броні. Екіпаж: 4 особи (командир, навідник, зарядний/оператор, водій)

4 особи (командир, навідник, зарядний/оператор, водій) Основне озброєння: 120-мм гармата L30A1 з боєзапасом 47 снарядів.

120-мм гармата L30A1 з боєзапасом 47 снарядів. Допоміжне озброєння: спарена 7,62-мм ланцюгова гармата L94A1 EX-34, 7,62-мм кулемет L37A2 у люку оператора/заряджання.

спарена 7,62-мм ланцюгова гармата L94A1 EX-34, 7,62-мм кулемет L37A2 у люку оператора/заряджання. Двигун: дизельний двигун Perkins CV12-6A V12 об’ємом 26,1 літра, 1200 к.с. (890 кВт). Запас палива: 1592 літри

дизельний двигун Perkins CV12-6A V12 об’ємом 26,1 літра, 1200 к.с. (890 кВт). Запас палива: 1592 літри Підвіска: Гідропневматична

Гідропневматична Робочий діапазон: 550 км дорогою, 250 км бездоріжжям.

550 км дорогою, 250 км бездоріжжям. Максимальна швидкість: 59 км/год дорогою, 40 км/год бездоріжжям.

У Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) вважають, що Україні потрібно близько 100 танків, щоб розпочати власний наступ.

Джерело: UK Ministry of Defence

Фото: UK Ministry of Defence