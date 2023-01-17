Експерти відповіли, скільки танків потрібно Україні для наступу

Січень, 17 в 8:30

У Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) вважають, що Україні потрібно близько 100 танків, щоб розпочати власний наступ.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що це також залежить від підготовки, постачання запчастинами та планів України на прийдешню весну.

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Експерти вказують, що обіцяних танків від Великої Британії та Польщі занадто мало для досягнення хороших результатів.

За даними IISS, саме німецькі Leopard можуть зіграти ключову роль у цьому питанні. Так, у країн НАТО всього близько 2300 танків Leopard 2, а ще 300 – на складах. Для передачі техніки Україні необхідно, щоб канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив експорт. Українським військовим може знадобитися від трьох до шести тижнів для освоєння Leopard 2.

– Проте, справжнім випробуванням стане те, чи розробить Київ план ефективного використання танків у поєднанні з артилерією, щоб розчистити шлях, і піхотою, щоб захистити броньовану техніку і розчистити укріплені позиції, – додають експерти.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна отримає роту бойових танків Leopard.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що його країна відправить в Україну ескадрилью танків Challenger 2.