Лютий, 06 в 0:53

Патріарх Російської православної церкви Кирил, який має справжнє ім’я Володимир Гундяєв, у 1970-х роках був агентом радянської розвідки на території Швейцарії.

Про це повідомляє видання Tages-Anzeiger з посиланням на розсекречені поліцейські архіви за період з 1969 до 1989 року.

Журналісти, які ознайомилися з архівами Федеральної поліції Швейцарії, стверджують, що зв’язок Гундяєва з Комітетом державної безпеки (КДБ) СРСР документально підтверджується.

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Зокрема, одне з його завдань – це збирання інформації про членів Всесвітньої ради церков та вплив на їхнє ставлення до Радянського Союзу.

Після перебування у Швейцарії він повернувся до СРСР та продовжив кар’єрне зростання у радянській церковній ієрархії.

Восени Гундяєв заявив, що російські загарбники, які помирають на території України, начебто “приносять себе в жертву, що допоможе їм змити всі гріхи”.