Лютий, 11 в 16:58

Україна та її партнери в Організації Об’єднаних Націй запропонували Генасамблеї ООН ухвалити резолюцію, в якій відзначається необхідність встановлення миру, що забезпечить “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність” нашої держави.

Як інформує агентство Associated Press, документ хочуть ухвалити напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проєкт резолюції, який отримали журналісти, називається Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

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Документ був розісланий представникам усіх країн-членів ООН, крім Росії та її союзниці Білорусі. Переговори щодо тексту резолюції розпочалися в п’ятницю вдень, 10 лютого.

Про що йдеться в документі

Запропонована резолюція є менш деталізованою, ніж мирний план із 10 пунктів, який представив президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у листопаді минулого року. Дипломати ООН повідомили AP на умовах анонімності, що це було свідоме рішення України та її союзників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування за документ.

У резолюції наголошується на необхідності досягнення “всеосяжного, справедливого і міцного миру” в Україні “якнайшвидше”, відповідно до принципів Статуту ООН.

У Статуті організації прописано, що всі країни-члени ООН “у міжнародних відносинах повинні утримуватися від загрози застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави”, а суперечки потрібно вирішувати мирним шляхом.

У проєкті резолюції міститься заклик до країн-членів ООН та міжнародних організацій “подвоїти підтримку дипломатичних зусиль” для досягнення миру в Україні на цих умовах.

Крім того, повторюються попередні вимоги Генасамблеї ООН, що Росія повинна “негайно, повністю і беззастережно відвести всі свої війська” від міжнародно визнаних кордонів України. В документі зазначається, що жодна територія, захоплена за допомогою сили, не вважатиметься законною.

Проєкт містить вимогу, щоб РФ поводилася з усіма військовополоненими та затриманими відповідно до Женевських конвенцій. У документі також є заклик до обміну всіх військовополонених, звільнення незаконно утримуваних осіб і повернення примусово депортованих до РФ, зокрема й дітей.

Резолюція закликає всі країни “співпрацювати у дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, довкілля, а також ядерну безпеку”.

У проєкті документа висловлюється жаль з приводу жахливих наслідків повномасштабної російської агресії проти України для прав людини та гуманітарної сфери. Згадуються масовані атаки РФ на українську критичну інфраструктуру, є заклик дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Як пояснює Associated Press, мирна формула Володимира Зеленського є значно конкретнішою, ніж проєкт резолюції, оскільки містить пункти про створення спецтрибуналу над РФ, побудову архітектури євроатлантичної безпеки з гарантіями для України, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та гарантування безпеки довкола Запорізької АЕС.

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Коли відбудеться сесія ООН

Екстрена сесія Генасамблеї ООН щодо України стартує 22 лютого. Протягом 23 лютого відбудуться десятки виступів, а наприкінці дня очікується голосування за резолюцію.

24 лютого, в річницю повномасштабної війни, пройде засідання Радбезу ООН на рівні міністрів.

Як зазначає AP, Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається Україною, оскільки Рада Безпеки, що відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки, паралізована через право вето Росії. В Генасамблеї немає права вето, проте її резолюції не є юридично зобов’язувальними.

Нещодавно в МЗС України повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би особисто відвідати ООН та виступити на засіданні Генасамблеї напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Однак рішення про візит ще не ухвалено і залежить від ситуації з безпекою.