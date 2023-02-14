Лютий, 14 в 14:07

Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall щодо відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які отримала Україна.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах дев’ятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

– Це означає, що ми негайно відновимо власне виробництво на Rheinmetall для боєприпасів Gepard. Це почнеться негайно, – наголосив Пісторіус.

Rheinmetall AG – це німецький концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, який займається машинобудуванням та виробництвом зброї. Німеччина підписала з ним контракти від імені України.

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Берлін ухвалив рішення про власне виробництво боєприпасів після виникнення труднощів із поставками з інших країн. Як пояснив Пісторіус, контракти з Rheinmetall забезпечать незалежність від іноземних виробничих потужностей. Тож Україна зможе швидше отримати боєприпаси.

Міністр нагадав, що зенітні самохідні артилерійські установки Gepard відіграють важливу роль у протиповітряній обороні України.

– Це має ключове значення, особливо для протиповітряної оборони за допомогою Gepard в Україні, – повідомив Пісторіус, додавши, що установки добре себе проявили, “особливо в захисті від безпілотників”.

Німеччина вже надала Україні 32 зенітні установки Gepard. Загалом же Берлін пообіцяв поставити 37 установок. Однак проблеми виникли з боєприпасами до них. Спочатку Німеччина передала десятки тисяч снарядів, проте їх виявилося недостатньо, з огляду на інтенсивні бої на фронті в Україні.

Берлін кілька разів звертався до Швейцарії із запитом на реекспорт боєприпасів до Gepard, які там виробляє дочірня компанія концерну Rheinmetall. Однак Швейцарія відмовила, посилаючись на принцип нейтралітету. Швейцарські закони забороняють експорт озброєння до країн, де відбуваються збройні конфлікти.

– Переговори зі Швейцарією зайняли час, і в підсумку ми дійшли думки, що краще швидше йти власним шляхом, щоб не залежати від них, – зазначив Пісторіус.

Відомо, що концерн Rheinmetall будує новий завод із виробництва боєприпасів до Gepard у Нижній Саксонії. Раніше в компанії повідомляли, що можуть передати Україні 300 тис. боєприпасів.