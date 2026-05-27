Іранські ЗМІ повідомляють, що США та Іран розглядають можливість підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Документ підготовлений за посередництва Пакистану та спрямований на припинення бойових дій.

У Білому домі назвали це повідомлення “повною вигадкою”.

Меморандум про розуміння між Іраном та США

Як пише The Guardian, журналісти іранського інформаційного агентства Mizan оприлюднили деталі неофіційного проєкту пропозиції.

За наведеними даними, документ містить кілька основних положень, що стосуються регіональної безпеки.

Сполучені Штати беруть на себе зобов’язання повністю зняти військово-морську блокаду іранських портів.

У відповідь на це Тегеран повинен повернути комерційне судноплавство в Ормузькій протоці до рівня, який існував до початку воєнних дій, протягом одного місяця.

Крім того, рух у цьому вузькому водному коридорі має спільно регулюватися Іраном та Оманом.

Також передбачається, що американська сторона повинна вивести свої сили з району навколо Ірану.

Наразі не уточнюється, чи стосується це всіх підрозділів, розгорнутих у регіоні, чи лише тих, що перебувають безпосередньо на військових базах.

Якщо сторонам вдасться досягти остаточного компромісу протягом двох місяців, угоду планують офіційно затвердити у вигляді резолюції Ради Безпеки ООН.

У Білому домі назвали меморандум вигадкою

У Білому домі спростували інформацію іранських державних ЗМІ і назвали її “повною вигадкою”.

– Це повідомлення іранських ЗМІ не відповідає дійсності, а “опублікований” ними проєкт меморандуму про взаєморозуміння є повною вигадкою. Ніхто не повинен вірити тому, що публікують іранські державні ЗМІ. Факти мають значення, – йдеться у повідомленні White House’s Rapid Response у мережі X.

Нагадаємо, США та Іран за посередництва третіх країн розглядають можливість укладення меморандуму про взаєморозуміння щодо безпеки в регіоні.

Зокрема, обговорюється план, який передбачає відкриття Ормузької протоки приблизно через 30 днів після досягнення угоди про припинення воєнних дій.

Протягом цього місяця Тегеран зобов’язується провести розмінування акваторії, після чого судна всіх держав зможуть вільно та безпечно проходити через протоку без сплати транзитних зборів.

Також очікується, що режим припинення вогню, узгоджений сторонами на початку квітня, буде продовжено ще на 60 днів.

