У Туреччині знесуть і заново відбудують зруйноване внаслідок землетрусів місто

Лютий, 14 в 0:41

У Туреччині уряд ухвалив рішення повністю знести та відбудувати знову місто Нурдагі, яке має сильні руйнування після серії потужних землетрусів.

Відомо, що місто розташовано на території провінції Газіантеп, яка має найбільші пошкодження від землетрусу.

Губернатор провінції Ширнака Осман Білгін розповів, що зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи та розбирання руїн.

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Проте врешті уряд Туреччини вирішив, що фахівці повністю знесуть будівлі в Нурдагі та відбудують оселі заново.

Вранці 6 лютого у Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера – найсильніший за століття. Після нього відбулося ще два магнітудою 7,7 та 7,6 бала відповідно.

У сусідній Сирії досі не можуть встановити точну кількість загиблих від землетрусу, проте вже відомо про смерть понад 4,5 тис. людей. Поштовхи землі відчули і в інших країнах – Ізраїлі, Лівані, Йорданії та Грузії.

Джерело: NTV