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Варшава проситиме у Байдена літаки для України – МЗС Польщі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Під час переговорів із президентом США Джо Байденом, який сьогодні перебуває у Польщі після вчорашнього візиту до України, Варшава порушуватиме питання надання Києву сучасних літаків.

Про заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський в інтерв’ю Польському радіо.

За його словами, ця тема обговорюватиметься сьогодні з Байденом, зокрема, під час саміту Бухарестської дев’ятки.

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– Будемо говорити про те, який вигляд матиме подальша військова підтримка України, – уточнив польський дипломат.

Сьогодні, 21 лютого,  Джо Байден проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Президент США також виступить із промовою до польського народу в Аркадах Кубіцького в садах Королівського замку.

Окрім того, запланована зустріч Байдена з лідерами Бухарестської дев’ятки – країн-членів НАТО в Центральній та Східній Європі: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії.

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Джерело: Польське радіо

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