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Байден прибув з візитом до Польщі – ЗМІ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Джо Байден

У понеділок ввечері, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Польщі.

Цю інформацію підтвердив журналістам заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.

Байден, який сьогодні вранці здійснив несподіваний візит до Києва, перетнув польський кордон на потязі.

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На залізничному вокзалі в Перемишлі на президента США чекала колона автомобілів. Були вжиті серйозні заходи безпеки. Перон, куди мав прибути поїзд із Байденом, охороняли представники спецслужб.

Наразі Байден вже вийшов з поїзда, і колона автомобілів залишила вокзал.

Сьогодні американський лідер має вилетіти до Варшави на літаку Air Force One.

Джерело: TVN24, Wiadomości

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