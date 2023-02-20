Лютий, 20 в 21:55

У понеділок ввечері, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Польщі.

Цю інформацію підтвердив журналістам заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.

Байден, який сьогодні вранці здійснив несподіваний візит до Києва, перетнув польський кордон на потязі.

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На залізничному вокзалі в Перемишлі на президента США чекала колона автомобілів. Були вжиті серйозні заходи безпеки. Перон, куди мав прибути поїзд із Байденом, охороняли представники спецслужб.

RELACJA | Wieczorem na dworcu kolejowym w Przemyślu pojawiła się kolumna samochodów. W @tvn24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne:

???? https://t.co/mwR7rsZ3urhttps://t.co/mTTSPhSCB8 — tvn24 (@tvn24) February 20, 2023

Наразі Байден вже вийшов з поїзда, і колона автомобілів залишила вокзал.

Сьогодні американський лідер має вилетіти до Варшави на літаку Air Force One.

Джерело: TVN24, Wiadomości