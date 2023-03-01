Березень, 01 в 19:17

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що позиція Пекіна щодо війни Росії в Україні є “послідовною та чіткою”.

Про це він сказав під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у КНР, передає китайське видання CCTV.

Оприлюднивши китайський документ щодо врегулювання розв’язаної Росією війни в Україні, Сі сказав, що його суть полягає в тому, щоб переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.

Зараз дивляться

— Ми повинні дотримуватися напрямку політичного вирішення, відмовитися від мислення часів Холодної війни, поважати обґрунтовані побоювання всіх країн щодо безпеки і будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки, – сказав Сі.

За його словами, зацікавлені країни повинні сприяти припиненню вогню, щоб зупинити війну.

Наразі Лукашенко перебуває з візитом у Китаї. В раніше оголошеній меті візиту – підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти тощо.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що оголошення Лукашенка про запланований візит збігається в часі з появою заяв високопосадовців США про те, що Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників та артилерійських снарядів калібру 122-мм і 152-мм.

ISW не виключають, що Лукашенко прагне допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій.

Джерело: CCTV