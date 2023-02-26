Лукашенко їде в Китай до Сі Цзіньпіна допомагати обходити санкції – ISW

Лютий, 26 в 9:44

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном із 28 лютого до 2 березня.

Оголошена мета візиту до Китаю – підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти тощо.

Також самопроголошений президент Білорусі планує зустрітися в Китаї з високопосадовцями та керівниками корпорацій.

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Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають: оголошення Лукашенка про запланований візит збігається в часі з появою заяв високопосадовців США у виданнях CNN і The Washington Post про те, що Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників та артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм.

– Тож не виключено, що Лукашенко прагне допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про наміри Китаю відправити Росії летальну зброю, – наголошують в ISW.

Є дані, що офіційні особи Росії та Китаю вже розробили плани доставки безпілотників до РФ за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій.

Тож Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій, вважають американські аналітики.

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