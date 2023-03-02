Березень, 02 в 12:10

Країни Заходу закликають Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) до припинення експорту критично важливих товарів до Росії, компоненти яких країна-агресор може використати у військових цілях.

За даними видання Financial Times, протягом останніх тижнів ОАЕ відвідали офіційні особи США, Євросоюзу і Великої Британії, щоб роз’яснити широкий спектр своїх торговельних обмежень та змусити офіційних осіб країни закрити можливі “лазівки”.

Уряд Сполучених Штатів занепокоєний тим, що ОАЕ стають центром доставки таких товарів, як електроніка, які можуть бути використані військовою машиною РФ. За словами обізнаних людей, особливе занепокоєння Заходу викликає так званий “реекспорт”, коли товари перевозять через ОАЕ в обхід санкційних обмежень.

Зараз дивляться

Минулого місяця ОАЕ відвідали голова американського офісу з координації санкцій Джеймс О’Браєн разом із посланником Євросоюзу з питань санкцій Девідом О’Салліваном та головою директорату з питань санкцій Великої Британії Девідом Рідом, щоб відстоювати свою позицію.

– Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони (ОАЕ, – Ред.) припинили реекспорт та визнали, що цей реекспорт є проблемним, – заявив один із західних чиновників, додавши, що “переговори тривають”.

Згідно з даними російської митниці, експорт електронних компонентів з ОАЕ до РФ минулого року зріс більш ніж у сім разів і сягнув майже $283 млн. У 2022 році ОАЕ експортували до Росії в 15 разів більше мікрочипів, ніж роком раніше: обсяги торгівлі цією продукцією зросли до $24,3 млн минулого року з $1,6 млн роком раніше.

Минулого року Об’єднані Арабські Емірати також експортували в РФ 158 безпілотників на суму майже $600 тис.

Дискусії з ОАЕ відбуваються в момент, коли західні союзники переключають свою увагу із запровадження нових пакетів санкцій на дотримання вже існуючих.

Минулого місяця О’Салліван повідомив Financial Times, що країни Заходу зіткнулися з “незвичними стрибками” в торгівлі Росії з деякими державами, але відмовився назвати конкретні країни. Союзники спостерігають за ОАЕ, Туреччиною, країнами Середньої Азії та Кавказу.

Об’єднані Арабські Емірати також вважаються улюбленим місцем для багатих росіян, які намагаються приховати свої активи.

Офіційні особи США хочуть наголосити на потенційних наслідках для бізнесу, який сприяє потоку товарів, що можуть бути використані російськими військовими.

– Частиною повідомлення для приватного сектору в будь-якій із цих країн є те, що вони грають у рулетку. Кожен, хто торгує цими товарами, зараз підпадає під санкції, оскільки деякі з товарів, які вони відправляють, з’являються на полі бою, – пояснив О’Браєн.

Країни Євросоюзу вже запросили інформацію про те, що конкретно ОАЕ експортують до РФ.

Нещодавно Нідерланди запропонували Євросоюзу створити спеціальний орган, який би централізовано з Брюсселя вирішував проблему масового обходу санкцій проти РФ.