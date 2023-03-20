Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії – ЗМІ

Березень, 20 в 17:25

Туреччина припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями Заходу, до Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

– Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не перевозити їх до Росії з 1 березня. Будь-які товари з цього списку блокуються, з якої б країни вони не надходили, – заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів Четін Течделіоглу.

Офіційний представник ЄС повідомив агентству, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії.

Зараз дивляться

Західні країни запровадили рекордні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну. Проте канали постачання з Туреччини та інших світових торгових центрів залишаються відкритими.

Це спонукало Вашингтон минулого місяця попередити про експорт хімікатів, мікрочипів та інших продуктів, які можуть бути використані Москвою у військових цілях.

Туреччина, яка є членом НАТО, намагалася збалансувати свої добрі зв’язки як з Москвою, так і з Києвом під час війни.

Анкара принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти і що жодна продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.

Проте товари, вироблені в Туреччині, навіть з комплектуванням з інших країн, все одно можуть поставлятися в Росію без обмежень, заявив Текделіоглу.

За його словами, нові обмеження Туреччини викликали пошук серед російських імпортерів альтернативних постачальників у Казахстані та інших країнах.