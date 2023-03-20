Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії – ЗМІ
Туреччина припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями Заходу, до Росії.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
– Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не перевозити їх до Росії з 1 березня. Будь-які товари з цього списку блокуються, з якої б країни вони не надходили, – заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів Четін Течделіоглу.
Офіційний представник ЄС повідомив агентству, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії.
Західні країни запровадили рекордні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну. Проте канали постачання з Туреччини та інших світових торгових центрів залишаються відкритими.
Це спонукало Вашингтон минулого місяця попередити про експорт хімікатів, мікрочипів та інших продуктів, які можуть бути використані Москвою у військових цілях.
Туреччина, яка є членом НАТО, намагалася збалансувати свої добрі зв’язки як з Москвою, так і з Києвом під час війни.
Анкара принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти і що жодна продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.
Проте товари, вироблені в Туреччині, навіть з комплектуванням з інших країн, все одно можуть поставлятися в Росію без обмежень, заявив Текделіоглу.
За його словами, нові обмеження Туреччини викликали пошук серед російських імпортерів альтернативних постачальників у Казахстані та інших країнах.